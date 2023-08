S–Bahn–Verkehr in München weiter eingeschränkt

Nach schweren Unwettern ist in München der S–Bahn–Verkehr weiterhin eingeschränkt. Einzelne Streckenabschnitte seien immer noch gesperrt, teilte der S–Bahn–Betreiber am frühen Freitagmorgen mit. „Auf der Stammstrecke und im gesamten S–Bahn Gesamtnetz ist mit Verspätungen zu rechnen.“ Von Ausfall betroffen seien die S1 München Ost — Freising/Flughafen in beide Richtungen, die S2 Dachau — Altomünster, die S2 Markt Schwaben — Erding, die S3 Lochhausen — Olching, die S6 Gauting — Tutzing und die S–Bahnen der Linie S20. Teils sei ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet worden. Reisende wurden gebeten, sich vor der Abfahrt im Internet über ihre Verbindungen zu informieren.