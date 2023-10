Luftverkehr

Ryanair eröffnet Wartungs-Hangar am Flughafen Nürnberg

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair. (Foto: Thomas Banneyer/dpa )

Die irische Billigflug-Gesellschaft Ryanair nimmt am Flughafen Nürnberg einen neuen Wartungs-Hangar in Betrieb. Dort sollen 100 neue Arbeitsplätze entstehen, wie Ryanair am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 15:47 Von: Deutsche Presse-Agentur