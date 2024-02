Rund ein Dutzend Brände auf Kreisverkehren - Protestaktion?

Rund ein Dutzend Feuer sind auf mehreren Kreisverkehren in den Landkreisen Ostallgäu und Oberallgäu gelegt worden. Vermutlich waren die Brände in der Nacht zum Montag Protestaktionen, wie die Polizei mitteilte. Demnach brannten meistens Heuballen und abgelegte Autoreifen. Zudem entdeckten die Ermittler unter anderem einen Galgen und einen Sarg in der Nähe.

Der oder die Täter sind noch unbekannt. Ersten Ermittlungen zufolge entstand wenig Schaden, eine genaue Einschätzung war vorerst aber noch nicht möglich.