Rund 600 Schüler nach Gewalttat bei Heidelberg evakuiert

Nach der Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot nahe Heidelberg hat die Polizei rund 600 Schülerinnen und Schüler evakuiert. Das berichtete ein dpa-Reporter vor Ort unter Berufung auf Polizeiangaben. Die Kinder seien in einer Veranstaltungshalle gegenüber der Schule untergebracht worden und würden nun sukzessive von den Eltern abgeholt. Schwer bewaffnete Polizisten hätten die Schule durchsucht. Die Lage sei mittlerweile ruhig. Im Obergeschoss der Schule seien Kriminaltechniker der Polizei unterwegs.

Zuvor war eine Schülerin an der Schule getötet worden. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei von einer Beziehungstat aus.