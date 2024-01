Rund 11.000 Teilnehmer bei Bauernprotest

Enormen Zuspruch hat am Sonntag eine Protestveranstaltung von Landwirten in Niederbayern gefunden. Rund 11.000 Teilnehmer seien zu dem sogenannten Mahnfeuer in Parkstetten (Landkreis Straubing-Bogen) gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Die siebeneinhalbstündige Versammlung sei angemeldet gewesen und friedlich und störungsfrei verlaufen.

Angesichts der Größe der Veranstaltung habe es bei der An- und Abreise der Teilnehmer aber Verkehrsbehinderungen in der Gemeinde sowie auf der nahe gelegenen Bundesstraße 20 und der Staatsstraße 2141 gegeben, teilte die Polizei weiter mit.