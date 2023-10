Urwaldhaus

Rüsselhündchen ziehen aus Leipzig in Tierpark Hellabrunn

München / Lesedauer: 1 min

Ein Rotschulter-Rüsselhündchen im Tierpark Hellabrunn. (Foto: Jan Saurer/Tierpark Hellabrunn/dpa )

Das Urwaldhaus des Tierparks Hellabrunn in München hat Zuwachs aus dem Leipziger Zoo bekommen: Ein ostafrikanisches Rotschulter-Rüsselhündchen-Paar kam nach Bayern, teilte der Tierpark am Dienstag mit. Das Männchen Brutus und Weibchen Xantina seien vergangene Woche in ihr neues Zuhause eingezogen.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 13:39 Von: Deutsche Presse-Agentur