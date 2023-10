Landkreis Regensburg

Rollerfahrer flüchtet nach Unfall: Und bedroht Frau

Bernhardswald / Lesedauer: 1 min

Ein 73-Jähriger hat in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) mit seinem Roller einen Unfall mit einem Auto verursacht und danach die Fahrerin mit einem Hammer bedroht. Der Senior war am Montagnachmittag mit seinem Motorrad in einem Kreisverkehr mit dem Auto der 38-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 03.10.2023, 14:58 Von: Deutsche Presse-Agentur