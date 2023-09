Verkehr

Risse im Gotthard–Straßentunnel: Bauarbeiten wohl Ursache

Bern / Lesedauer: 2 min

Starker Verkehr über den Gotthardpass zwischen Andermatt und Airolo. (Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa )

Nach dem Deckenriss im Gotthard–Straßentunnel in der Schweiz und der Sperrung der Anlage seit Sonntag prüfen Fachleute, ob Bauarbeiten am Berg für den Zwischenfall verantwortlich sein könnten. Das berichtete das Bundesamt für Straßen (Astra) am Dienstag.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 17:12 Von: Deutsche Presse-Agentur