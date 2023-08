Rettungskräfte suchen weiter nach Person im Auensee

Die Suche nach einer Person im Kissinger Auensee (Landkreis Aichach–Friedberg) wird fortgesetzt. Feuerwehr, Polizei und Wasserwacht seien seit Donnerstagmorgen wieder im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens ein Polizeihubschrauber werde über dem See unterwegs sein.

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurden Hilferufe gemeldet, wie die Polizei am Mittwochabend mitgeteilt hatte. Daraufhin hätten die Einsatzkräfte mit einer großangelegten Suche begonnen. Am Abend seien auch ein Suchhund und ein Sonarboot, mit dem Gegenstände und Personen unter Wasser mittels Schallimpulsen geortet werden können, eingesetzt worden. Gegen 21.45 Uhr wurde die Suche vorerst beendet.