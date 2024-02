Reh wird dreimal angefahren und stirbt

Ein Reh ist auf einer Straße in Schwaben dreimal hintereinander angefahren worden und gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Tier am Dienstag auf einer Staatsstraße bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) erst von zwei 16-Jährigen mit ihren Mopeds erfasst und prallte dann auf der Gegenspur gegen ein Auto. Der 31 Jahre alte Autofahrer und die beiden Jugendlichen seien unverletzt geblieben. Die Höhe des Schadens an den Fahrzeugen blieb den Angaben zufolge zunächst unklar.