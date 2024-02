Reh findet tagelang nicht aus Schulhof heraus

Ein Reh hat sich auf einen Schulhof in Niederbayern verirrt und ist betäubt in ein Naturschutzgebiet gebracht worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befand sich das Tier seit Sonntag im Innenhof einer Straubinger Schule und konnte diesen bis Dienstag nicht ohne fremde Hilfe verlassen. Ein Hausmeister der Schule habe das Reh am Sonntag entdeckt und anschließend ein Tor offengelassen. Nachdem das Tier nicht selbstständig den Weg nach draußen gefunden habe, sei am Dienstag ein Amtstierarzt gerufen worden, der es betäubt und in einem Naturschutzgebiet ausgesetzt habe.