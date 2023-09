Regionalzug von Mure eingeschlossen: Insassen gerettet

Ein Regionalzug ist in Tirol in Österreich nach schweren Regenfällen von einer Mure getroffen worden. Die Mure — ein vom Berg rutschender Strom von Schlamm, Gestein und Schutt — habe den Zug am Dienstagabend eingeschlossen, berichtete die Polizei. Vier Passagiere und der Lokführer hätten von der Feuerwehr befreit werden müssen. Sie seien aber nicht verletzt worden. Der Zwischenfall passierte im Großraum Seefeld im Bezirk Innsbruck–Land. Eine Straße, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde gesperrt.