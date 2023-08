Regionalzug rammt Prellbock: Drei Fahrgäste verletzt

Ein Regionalzug hat am Regensburger Hauptbahnhof einen Prellbock gerammt und um zwei Meter verschoben. Bei dem Unfall seien drei Fahrgäste verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Zwei von ihnen hätten ihre Reise mit Prellungen fortgesetzt. Eine 57–Jährige sei dagegen am Sonntag mit Verdacht auf einen Knochenbruch am Bein in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Zugführer hatte demnach noch eine Schnellbremsung eingeleitet, den Prellbock am Ende des Gleises 109 rammte der Triebwagen aber dennoch. Den Schaden am Zug schätzte die Polizei auf mehr als 100.000 Euro. Gegen den Lokführer werde wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt. Er blieb den Angaben zufolge bei dem Unfall unverletzt.