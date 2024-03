Regionaldirektion stellt Arbeitsmarktdaten für den März vor

Wie hat sich der bayerische Arbeitsmarkt im März entwickelt? Dazu stellt die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) aktuelle Zahlen vor. Im Februar war die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat beinahe gleich geblieben. 294.150 Menschen waren in dem Monat arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote war zuletzt um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent zurückgegangen. Nun könnte die Zahl der Arbeitslosen laut Experten wieder leicht ansteigen. Stichtag für die aktuellen Daten war der 13. März.