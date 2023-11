Wetter

Regen und Wolken in Bayern: Schneefallgrenze bei 1200 Metern

München / Lesedauer: 1 min

Ein Passant mit Regenschirm. (Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild )

Wer in Bayern Schlitten fahren will, muss in den kommenden Tagen hoch hinaus: Auf mehr als 2000 Metern Höhe würden am Donnerstag bis zu 20 Zentimeter Schnee erwartet, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Aber auch in niedrigeren Lagen könnten demnach schon Schneeflocken fallen, die Schneefallgrenze liege bei 1200 Metern.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 11:53 Von: Deutsche Presse-Agentur