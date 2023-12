Wetter

Regen und Tauwetter führt zu kleinen Überschwemmungen

München / Lesedauer: 1 min

Regentropfen liegen auf einer Windschutzscheibe. (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild )

Die milderen Temperaturen, anhaltender Regen und schmelzender Schnee erhöhen vielerorts in Bayern die Hochwassergefahr. Besonders in Ober- und Mittelfranken komme es am Sonntag zu kleineren Ausuferungen und Überschwemmungen, teilte der Hochwassernachrichtendienst (HND) mit.

Veröffentlicht: 10.12.2023, 09:24 Von: Deutsche Presse-Agentur