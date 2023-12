Referee verletzt: Zweitligapartie in Nürnberg unterbrochen

Nach einer Verletzung von Schiedsrichter Richard Hempel ist die Zweitligapartie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf für mehrere Minuten unterbrochen worden. Hempel wurde am Samstag Mitte der ersten Hälfte an der linken Wade behandelt. In der 26. Minute schickte er bei frostigen Bedingungen beide Mannschaften samt Betreuerstäben erst mal in die Kabinen. Sechs Minuten später kehrten die Teams auf den Rasen zurück und machten Aufwärmübungen, bis die Referees auch wieder auf dem Platz erschienen. Der Vierte Offizielle Assad Nouhoum vom SC Oberweikertshofen im Landkreis Fürstenfeldbruck übernahm nach einem Warmup die Leitung des Spiels. Er pfiff die Partie in der 38. Minute wieder an. Hempel wechselte in Nouhoums Rolle an der Seitenlinie.