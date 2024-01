Rechtsradikale Äußerungen auf Party: Verdächtiger ermittelt

Nach rechtsradikalen Sprechchören auf einer Party in Oberbayern ist ein Tatverdächtiger identifiziert worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, gab ein 23 Jahre alter Feiernder zu, über ein Mikrofon „Sieg“ gerufen zu haben, woraufhin die Gäste mit „Heil“ antworteten. Entgegen des Anfangsverdachts handele es sich bei dem mutmaßlichen Täter nicht um den DJ der Veranstaltung. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Bei der Feier mit etwa 250 Gästen in der Nacht zum Sonntag in einer Scheune in Ebersberg hatten sich zunächst mehrere Bürger über den Lärmpegel beschwert. Zeugen gaben zudem an, dass die Partygäste rechtsradikale Äußerungen gerufen haben sollen. Beamte beendeten die Veranstaltung kurz nach Mitternacht.

Die Ermittlungen zum Vorfall dauerten an - unter anderem gegen den DJ, der Veranstalter der Feier gewesen sein soll. Es werde geprüft, ob für die Party eine ordnungsgemäße Genehmigung vorlag, so ein Polizeisprecher. Zudem werden Aussagen von Gästen überprüft, die das Zeigen des Hitlergrußes angaben.