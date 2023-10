Extremismus

Rechtsextremer Schriftzug an Zeppelintribüne in Nürnberg

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

An der Zeppelintribüne auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg ist eine rechtsextreme Schmiererei angebracht worden. Mehrere Menschen haben die Schmiererei am Dienstagvormittag der Polizei gemeldet, wie ein Sprecher sagte.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 15:41 Von: Deutsche Presse-Agentur