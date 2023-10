Letzte Generation

Razzia: Fridays for Future indirekt betroffen

München / Lesedauer: 2 min

Eine Teilnehmerin hält auf der Fridays for Future-Demonstration ein Protestplakat in den Händen. (Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild )

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ist indirekt von Razzien gegen Mitglieder der Letzten Generation betroffen gewesen. Gegen das Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft München sei am Montag beim Amtsgericht München Beschwerde eingelegt worden, sagte die Aktivistin Luisa Neubauer am Mittwoch in der bayerischen Landeshauptstadt.

Veröffentlicht: 04.10.2023, 14:11 Von: Deutsche Presse-Agentur