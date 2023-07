Verkehr

Rauch in Münchner U–Bahn: Feuerwehr gibt Entwarnung

München / Lesedauer: 1 min

Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Wegen einer Rauchentwicklung in einer U–Bahn in München ist die Feuerwehr am Freitag mit einem Großaufgebot ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde am Nachmittag am U–Bahnhof Arabellapark Rauch in einer U–Bahn gemeldet.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 16:51 Von: Deutsche Presse-Agentur