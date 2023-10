Mittelfranken

Raser gerät aus der Spur: Fünf Verletzte, hoher Schaden

Fünf Verletzte, ein entrissenes Hinterrad und ein beschädigter Stromkasten: Mit einem Kind im Auto ist ein Autofahrer in Nürnberg bei mehreren Überholmanövern am Montag zu sehr aufs Gas getreten und aus seiner Spur geraten. Der Sachschaden liege wohl im Bereich von mehreren zehntausend Euro, teilte die Polizei am Abend mit.

Veröffentlicht: 16.10.2023, 22:51 Von: Deutsche Presse-Agentur