Randalierer beschädigen zehn Autos: Etwa 10.000 Euro Schaden

Ein Mann und eine Frau sollen in Rosenheim randaliert und dabei zehn Autos beschädigt haben. In der Nacht zu Mittwoch riefen Anwohner die Polizei, weil ein Mann und eine Frau lautstark durch eine Straße liefen, alkoholisiert wirkten und randalierten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden sollen unter anderem mobile Verkehrszeichen umgeworfen, Blumen aus Gärten gerissen und mit Erde geworfen haben. Außerdem sollen sie Außenspiegel von Autos abgetreten, Gegenstände auf Autos geworfen und Lacke zerkratzt haben. Die Schadenssumme wurde von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben zehn beschädigte Autos fest. Zu den Tatverdächtigen lagen der Polizei zunächst nur vage Beschreibungen vor. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.