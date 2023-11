Tiere

Räumungsklage gegen Schlachthofbetreiber eingereicht

Aschaffenburg / Lesedauer: 1 min

Der Schlachthof in Aschaffenburg. (Foto: Heiko Becker/dpa )

Die Stadt Aschaffenburg hat eine Räumungsklage gegen den Betreiber des örtlichen Schlachthofs eingereicht. Die Klage sei in der vergangenen Woche an das Landgericht gegeben worden, teilte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 11:52 Von: Deutsche Presse-Agentur