Unterallgäu

Radlerin nach Unfall mit Transporter gestorben

Breitenbrunn / Lesedauer: 1 min

Nach einem Unfall mit einem Transporter im Allgäu ist eine Radfahrerin gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlag die 62–Jährige nach dem Unfall am Montag in Breitenbrunn (Landkreis Unterallgäu) ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 14:19 Von: Deutsche Presse-Agentur