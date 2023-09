Regensburg

Radler schlägt Autofahrer bei Streit über Fahrweise

Regensburg / Lesedauer: 1 min

Bei einem Streit über die Fahrweise eines Autofahrers hat ein Radfahrer in Regensburg den Mann geschlagen und ihn dabei leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 59–jährigen Autofahrer und einem etwa 40–jährigen Fahrradfahrer.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 14:50 Von: Deutsche Presse-Agentur