Radfahrer von Auto erfasst: 18-Jähriger schwer verletzt

Ein 18-jähriger Radfahrer ist in Nürnberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der junge Mann habe nach ersten Erkenntnissen am Samstag über eine Kreuzung fahren wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto war demnach von der linken Seite des Radlers gekommen und ebenfalls über die Kreuzung gefahren. Es war zunächst unklar, wie und weshalb der 18-Jährige gegen den Wagen geprallt war. Der schwer verletzte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.