Radfahrer stirbt nach Sturz im Krankenhaus

Ein Radfahrer ist nach einem Unfall in Fellbach (Rems–Murr–Kreis) im Krankenhaus gestorben. Der 74–Jährige war mit seinem Fahrrad auf einem Radweg zwei entgegenkommenden Radfahrern ausgewichen und dabei gegen die Wand einer Brücke gestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war der Senior am Donnerstag entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg unterwegs. Bei dem Sturz verletzte er sich so schwer, dass er zwei Tage später im Krankenhaus starb.