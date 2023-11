Radfahrer stirbt nach Sturz

Ein Radfahrer ist in Straubing bei einem Sturz tödlich verletzt worden. Er sei am Mittwochabend mit seinem Rad an einem Verkehrszeichen hängen geblieben und anschließend schwer gestürzt, teilte die Polizei mit. Die Identifizierung des Mannes steht den Angaben zufolge noch aus. Warum der Radfahrer an dem Verkehrszeichen hängen blieb, war zunächst noch nicht abschließend geklärt. Der Unfall könne aber infolge eines „innerkörperlichen Vorgangs“ passiert sein, sagte ein Beamter. Zuvor hatte die „Passauer Neue Presse“ berichtet.