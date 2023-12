Pyro-Strafe: Bayern appelliert vor Manchester-Spiel an Fans

Der FC Bayern München hat nach einer UEFA-Strafe vor dem Champions-League-Spiel bei Manchester United einen Appell an seine mitreisenden Fans gerichtet. Für ein Fehlverhalten seiner Anhänger war der deutsche Rekordmeister von der Europäischen Fußball-Union jüngst bestraft worden. Bei weiteren Vorfällen muss der Verein in Europas Königsklasse ein Auswärtsspiel ohne eigene Anhänger befürchten.

Wegen des Abbrennens von verbotener Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen aus dem Münchner Fanblock, insbesondere beim Gastspiel in Kopenhagen, gab es von der Europäischen Fußball-Union jüngst eine Geldbuße von 40.000 Euro. „Bei erneuter Zuwiderhandlung droht dem Club zudem ein Spiel unter Ausschluss der eigenen Fans“, wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte.

Neben der Geldstrafe dürfe der FC Bayern für sein nächstes Spiel in UEFA-Wettbewerben kein Ticket-Kontingent für Auswärtsfans erwerben. Dieses UEFA-Urteil sei jedoch für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Der Rekordmeister richtete darum vor dem Gruppenspiel an diesem Dienstagabend im Stadion Old Trafford in Manchester „einen dringenden Appell an alle Bayern-Fans, in Zukunft unbedingt auf Pyrotechnik im Stadion zu verzichten und auch jegliches weiteres Fehlverhalten zu unterlassen“.