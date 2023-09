Jubiläum

Puma feiert mit Sport-Prominenz 75-jähriges Bestehen

Herzogenaurach / Lesedauer: 1 min

«Puma 75» steht auf einer Vitrine am Hauptsitz des Sportartikelherstellers Puma. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Mit internationalen Sportstars der vergangenen Jahrzehnte feiert der fränkische Sportartikelhersteller Puma am Donnerstag sein 75-jähriges Bestehen. Am Firmensitz in Herzogenaurach werden unter anderem die Sprint-Ikone Merlene Ottey (Jamaika), der britische Sprinter Linford Christie, die zweifache Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler sowie Ex-Tennisspieler Boris Becker und als Lokalmatador Ex-Fußballer Lothar Matthäus erwartet.

Veröffentlicht: 28.09.2023, 03:17 Von: Deutsche Presse-Agentur