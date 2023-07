Sportartikel

Puma bekräftigt Prognose: Rabatte und höhere Kosten belasten

Der Sportartikelhersteller Puma hat nach einem starken Wachstum im zweiten Quartal seinen Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt, jedoch Luft nach oben gelassen. So stellte das Unternehmen am Mittwoch bei der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen eine Anpassung der Prognose in Aussicht, „sollten sich die Geschäfte im dritten Quartal weiter positiv entwickeln“.

