Publizist: Söder hat sich von Aiwanger abhängig gemacht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nach Einschätzung des Publizisten Michel Friedman durch sein Festhalten an seinem Vize Hubert Aiwanger von diesem abhängig gemacht. „Letztendlich wird Herr Aiwanger die Regierung stellen und nicht Herr Söder, denn Herr Söder hat sich damit auf Gedeih und Verderb von Herrn Aiwanger abhängig gemacht“, sagte Friedman am Montag im WDR-«Morgenecho“. Söder hatte am Sonntag erklärt, trotz der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit an ihm festhalten zu wollen. Nach Meinung Friedmans hätte Söder Aiwanger entlassen müssen.

Viele machten in der Jugend einen Fehler, sagte Friedman. Die Frage sei aber, wie man dann als Erwachsener damit umgehe. Aiwanger stelle sich als Opfer einer Schmutzkampagne dar und drehe die ganze Sache damit praktisch um. Für Friedman hingegen steht fest: „Er ist kein Opfer, er ist ein Täter.“