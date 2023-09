Landgericht Bielefeld

Prozess um Zirkusartisten: Angeklagte wollen sich äußern

Nach dem Austausch der Schöffen hat das Landgericht Bielefeld am Mittwoch einen Prozess um versuchte Morde an zwei Zirkus-Angestellten neu gestartet. Nach Verlesen der Anklage kündigten laut einem Gerichtssprecher alle Angeklagten über ihre Verteidiger an, sich zu späteren Zeitpunkten im Prozess äußern zu wollen.

