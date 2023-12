Prozess um tödliche Schüsse auf Straße in Nürnberg beginnt

Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess um die tödlichen Schüsse vor einem Restaurant in Nürnberg. Angeklagt ist ein 29-Jähriger aus der Türkei wegen Mordes und versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Oktober auf einer Straße in der Nürnberger Südstadt mehrmals auf zwei Freunde geschossen zu haben. Diese kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wo einer der beiden noch am selben Tag starb. Das Landgericht in Nürnberg hat bis in den März hinein insgesamt 29 Verhandlungstage angesetzt.