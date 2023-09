Prozess um Schüsse auf Nürnberger Straße im Dezember

Der Prozess um die tödlichen Schüsse auf einer Straße in Nürnberg beginnt am 6. Dezember. Es seien zunächst 29 Verhandlungstage bis Ende März angesetzt, sagte eine Sprecherin des Landgerichts am Mittwoch. Zuvor hatten die „Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung“ über den Prozessstart berichtet.

Angeklagt ist ein 28-Jähriger aus der Türkei wegen Mordes und versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Oktober vor einem Restaurant in der Südstadt mehrmals auf zwei Bekannte geschossen zu haben. Diese kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wo einer der beiden starb.

Der mutmaßliche Täter floh danach. Die Polizei suchte mit einem europäischen Haftbefehl nach dem ihr namentlich bekannten Verdächtigen. Ende Januar stellte ihn ein Spezialeinsatzkommando in einem Hotelzimmer im italienischen Rimini. Seit Mitte Februar sitzt er in Deutschland in Untersuchungshaft.