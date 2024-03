Prozess um Kinderpornografie: Angeklagter räumt Vorwürfe ein

Zum Auftakt des Prozesses wegen Besitzes und Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Schriften hat der Angeklagte am Freitag alle Vorwürfe eingeräumt. Der Verteidiger des heute 54 Jahre alten Heilerziehungspflegers kündigte ein „Pauschalgeständnis“ an. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, auf einer Filesharing-Plattform im Zeitraum zwischen Januar 2021 und Februar 2023 insgesamt gut 1,5 Terabyte an Fotos und Videos zum Download angeboten zu haben. Der Anklage zufolge zeigen diese jeweils schweren sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen.

Es sei ihm sehr peinlich, über die Angelegenheit zu sprechen, sagte der Angeklagte bei der Verhandlung vor der 4. Strafkammer des Landgerichts München II. Ihm sei bewusst, dass er etwas sehr Schlechtes getan habe. „Ich habe durch meine Taten diesen Menschen noch mal wehgetan.“ Laut Anklage hat der Mann durch das Anbieten der Fotos und Videos im genannten Zeitraum gut 85.000 Euro eingenommen. Da er wegen seiner Spielsucht online viel Geld verloren habe, sei ihm dieses „schnell verdiente“ Geld willkommen gewesen.

Der Vorsitzende Richter zeigte sich darüber vorerst skeptisch: Weder Geldnot noch Spielschulden seien aus den Kontounterlagen ersichtlich. Die genaue finanzielle Situation des Angeklagten wird beim nächsten Verhandlungstag, dem kommenden Montag, weiter Thema sein. Dann wird ein sachverständiger Ermittler zu diesen aussagen. Insgesamt sind in den kommenden zwei Wochen vier weitere Verhandlungstermine anberaumt.