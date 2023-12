Prozess um Angriffe am Pasinger Bahnhof

München

Vier Angeklagte sitzen zum Prozessauftakt wegen Raub und vorsätzlicher Körperverletzung im Gerichtssaal. (Foto: Lennart Preiss/dpa )

Vor dem Landgericht München I hat am Dienstag ein Prozess um Angriffe von Jugendlichen und jungen Männern am Pasinger Bahnhof begonnen. Die Gegend galt laut Polizei zum Zeitpunkt der Taten Ende 2022 und Anfang 2023 als ein Jugendgewalt-Hotspot in München.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 13:33 Von: Deutsche Presse-Agentur