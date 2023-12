Amtsgericht Starnberg

Prozess gegen Jens Lehmann beginnt

Rund anderthalb Jahre nach einem mutmaßlichen Angriff mit einer Kettensäge auf eine Garage am Starnberger See steht der frühere Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann vor Gericht. Der Prozess gegen ihn unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung startet am heutigen Freitag am Amtsgericht Starnberg.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 01:32 Von: Deutsche Presse-Agentur