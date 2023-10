Strafjustizgebäude Hamburg

Prozess gegen Brüder: Angeblicher Anschlagsplan in Schweden

Mit der Verlesung der Anklage hat am Montag vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg der Prozess gegen zwei Brüder aus Syrien begonnen, die mithilfe des Islamischen Staats (IS) einen Terroranschlag auf eine Kirche in Schweden geplant haben sollen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 24 und 29 Jahren vor, den Anschlag mit einem Sprengstoffgürtel unter Anleitung einer Kontaktperson des IS vorbereitet zu haben.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 03:46 Von: Deutsche Presse-Agentur