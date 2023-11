Prozess: Erpressung mit erfundener Minderjähriger

Zwei Männer, die mit einer erfundenen Minderjährigen erwachsene Männer zu Dates gelockt haben sollen, stehen seit Montag in Paderborn vor dem Landgericht. Den 31 und 27 Jahre alten Männern werden unter anderem Erpressung, Raub und Körperverletzung vorgeworfen.

Sie sollen sich von Ende April bis Mitte Mai 2023 als das noch nicht einmal 14 Jahre alte Mädchen mit dem Namen „Sofie“ ausgegeben und über den Messenger-Dienst Telegram mit erwachsenen Männern im Raum Paderborn und Lippstadt Treffen ausgemacht haben. An den Treffpunkten sollen sie die Chat-Partner dann teils durch Schläge und Tritte verletzt und so eingeschüchtert haben, dass diese bereit waren, Bargeldbeträge an Geldautomaten abzuheben und zu übergeben. Auch sollen die Angeklagten damit gedroht haben, die Männer als Pädophile öffentlich bloßzustellen.

In einem Fall wurden von einem 55 Jahre alten Mann laut Anklage bei drei Gelegenheiten mehr als 10.000 Euro übergeben. In einem anderen Fall sollen die Erpresser von ihrem verletzten Opfer Handy und Armbanduhr geraubt haben. Einer der Geschädigten soll nach körperlichen Übergriffen mit leichten Verletzungen mit seinem Auto vom Treffpunkt geflohen sein und nicht gezahlt haben.

Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat Ermittlungen gegen die Geschädigten wegen mutmaßlich ungesetzlicher Handlungen mangels eines Anfangsverdachts eingestellt. Für den Prozess sind weitere Termine bis Dezember angesetzt.