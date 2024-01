Proteste gegen Stellenabbau bei Automobilzulieferer Valeo

Gegen den Abbau von mehreren Hundert Arbeitsplätzen beim Automobilzulieferer Valeo in Franken haben am Donnerstag circa 350 Menschen demonstriert. Die Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat über Sozialplan und Interessensausgleich hätten bislang zu keinem Ergebnis geführt, teilte die örtliche Gewerkschaft IG Metall mit. „Unser Anliegen ist, dass die Gespräche zügig und konstruktiv weitergehen“, sagte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage.

Der französische Automobilzulieferer hatte Ende September 2023 angekündigt, sein Elektromotorenwerk in Bad Neustadt an der Saale (Landkreises Rhön-Grabfeld) in Unterfranken zu schließen. Das Unternehmen begründete dies mit einem Auftragseinbruch. Von den rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll die Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit 200 Mitarbeitern erhalten bleiben.

Auch an anderen Standorten in Deutschland plant das Unternehmen einen Stellenabbau. So sollen in Ebern im Landkreis Haßberge 280 der rund 1100 Stellen gestrichen werden, bestätigte Valeo am Donnerstag vorherige Presseberichte. In Erlangen plant das Unternehmen mit 90 weniger Stellen. Insgesamt sollen - zusätzlich zu Bad Neustadt - 430 Stellen abgebaut werden.