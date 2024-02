Propalästinensische Gruppe stört Vortrag von Oracle-Chefin

Eine Gruppe von Demonstranten hat einen Vortrag der Chefin des US-amerikanischen Softwareherstellers Oracle, Safra Catz, an der Technischen Universität in München (TUM) gestört und kurzzeitig unterbrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, störte die Gruppe von etwa zehn propalästinensischen Demonstranten die Rede am Donnerstag unter anderem mit Zwischenrufen. Laut einem Sprecher der Universität ging es bei dem Protest um den Nahostkonflikt. Die Demonstrierenden seien von Sicherheitskräften aus dem Saal gebracht worden.

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsdienstmitarbeiter und einem 25-jährigen Demonstranten sei die Polizei verständigt worden. Er soll den Mitarbeiter dabei getreten haben. Laut Polizei wurden vier Anzeigen wegen versuchter Körperverletzung, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Der Vortrag der Managerin des US-amerikanischen Software-Konzerns sei vor rund 600 Gästen im Anschluss fortgesetzt worden. Konsequenzen für künftige Veranstaltungen wolle die Universität vorerst nicht ziehen, sagte der TUM-Sprecher.

Catz hatte auf Einladung des Vereins TUM Business Club im Vorfeld der am Freitag gestarteten Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen.