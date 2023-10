„Promi Big Brother“ rund um die Uhr bei Joyn

„Promi Big Brother“ stellt Stars und Sternchen in diesem Jahr rund um die Uhr unter Beobachtung. Das Format soll nicht nur auf Sat.1 laufen, sondern 24 Stunden am Tag auch im Dauer-Livestream bei Joyn, wie der Streamingdienst in Unterföhring bei München mitteilen. Als erste Kandidaten wurden am Montag Reality-Star Yeliz Koc und Daniela Katzenbergers Stiefvater Peter Klein angekündigt. Sie „begeben sich im 24-stündigen Livestream unter die ständige Beobachtung durch Big Brother“, hieß es in der Mitteilung. Die neue Staffel der Realityshow soll am Montag, 20. November, auf Sat.1 starten.