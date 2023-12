Pro-Palästina-Graffitis in mittelfränkischer Kleinstadt

Vandalismus

Heilsbronn / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild )

Pro-palästinensische Graffitis und kommunistische Symbole haben unbekannte Täter auf Hausfassaden in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) gesprüht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde an eine Fassade ein etwa fünf Meter langer Schriftzug „Viva Viva Palästina“ gesprüht.

Veröffentlicht: 26.12.2023, 12:45 Von: Deutsche Presse-Agentur