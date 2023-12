Oberbayern

Privatpersonen nehmen mutmaßlichen Schleuser fest

Traunstein/Berchtesgaden / Lesedauer: 1 min

Ein Mann trägt Handschellen. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration )

Drei Privatpersonen haben in Oberbayern einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen, bis die Polizei eintraf. Dem 39 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, 18 Ausländer in einem überladenen Kleinbus illegal nach Deutschland gebracht zu haben, so die Staatsanwaltschaft Traunstein am Freitag.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 14:57 Von: Deutsche Presse-Agentur