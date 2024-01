Priester wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht

Ein Priester soll während zweier mehrtägiger Radtouren im Sommer 2022 an einem 15 Jahre alten Messdiener sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Für heute (09.00 Uhr) ist vor der Jugendkammer des Landgerichtes Deggendorf ein Prozess gegen den Mann vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen in mehreren Fällen zur Last. Möglicherweise werde noch am selben Tag plädiert und das Urteil gesprochen, sagte eine Gerichtssprecherin.

Angaben zur Herkunft des Priesters und des Messdieners machte die Sprecherin nicht. Weil eine der Radtouren im Landkreis Regen stattgefunden habe und somit dort einer der mutmaßlichen Tatorte liege, finde der Prozess im für Regen zuständigen Gerichtsbezirk Deggendorf statt.