Klima

Prien kritisiert Farbanschlag auf Technische Hochschule

Lübeck / Lesedauer: 1 min

Karin Prien (CDU), Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, spricht während einer Debatte. (Foto: Frank Molter/dpa )

Am Montag leuchtet die Fassade der Mensa der Technischen Hochschule in Lübeck orange. Die Polizei nimmt zwei Männer als mutmaßliche Täter fest. Kritik kommt von Wissenschaftsministerin Prien. „Die Aktion ist an Absurdität nicht zu überbieten“, sagt sie.

Veröffentlicht: 16.10.2023, 13:27 Von: Deutsche Presse-Agentur