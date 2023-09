Ruhpolding

Preuß dominiert bei Biathlon–Meisterschaft

Ruhpolding / Lesedauer: 1 min

Franziska Preuß aus Deutschland in Aktion. (Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild )

Franziska Preuß hat sich nach ihrer Wettkampf–Pause mit drei Siegen in drei Rennen bei den deutschen Biathlon–Meisterschaften eindrucksvoll zurückgemeldet. Die frühere Weltmeisterin gewann in Ruhpolding nach dem Einzel und dem Sprint auch die Verfolgung am Sonntag.

Veröffentlicht: 10.09.2023, 14:08 Von: Deutsche Presse-Agentur