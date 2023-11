Oberbayern

Postbote soll knapp 1000 Briefe entsorgt haben

München / Lesedauer: 1 min

Die Münchner Polizei hat einen Postboten identifiziert, der an die 1000 Briefe in Kleidercontainern und Mülltonnen entsorgt haben soll. Dem Mann werde Verletzung des Postgeheimnisses vorgeworfen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Dienstag sagte.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 16:22 Von: Deutsche Presse-Agentur